الحرس الديواني: حجز بضائع مهربة ومبلغا ماليا بقيمة جملية بلغت 960 ألف دينار

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في إطار مواصلة مجهودات مكافحة التهريب على كامل التراب الوطني، تمكنت مصالح الحرس الديواني بسيدي بوزيد على اثر تفتيش أحد المحلات المختصة في تعليب المواد الغذائية من العثور على ما يناهز 10 آلاف كلغ من العسل أجنبي المصدر لم يستظهر في شأنه صاحب المحل المذكور بأية وثيقة قانونية تثبت شرعية مسكه.تم تحرير محضر حجز في الغرض بقيمة جملية قدرت ب400ألف دينار.وفي السياق ذاته، قامت فرقة الحرس الديواني بأريانة بضبط شاحنة محملة ب اكثر من 8آلاف كغ من فواضل النحاس المهرب قدرت قيمتها ب 56 ألف دينار.تم تحرير محضر حجز في الغرض بقيمة جملية بلغت 116ألف دينار باعتبار وسيلة النقل.كما تم إثر القيام بعملية تفتيش مشتركة بين مصالح الحرس الديواني بتونس ومصالح الأمن الوطني لأحد المستودعات بوسط العاصمة ضبط ما يناهز 7 آلاف قارورة مشروبات كحولية تحمل علامات أجنبية بقيمة جملية بلغت حوالي 205000 د.كمة قامت مصالح الحرس الديواني بسوسة على إثر عمل استعلامي مفاده تحوز أحد الأشخاص على مبالغ مالية مجهولة المصدر حيث بتفتيش محل تابع له بجهة سوسة ، تم العثور على مبلغ مالي قدره 240 ألف دينارا لا يمسك في شأنه أية وثيقة تثبت شرعية مسكه.تم إثر استشارة النيابة العمومية الاذن بحجز المبلغ المالي وتحرير محضر في الغرض.