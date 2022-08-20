المنستير: تطوّر هام في المؤشرات السياحية


Publié le Samedi 20 Août 2022 - 12:51قراءة: 0 د, 27 ث
      
سجلت ولاية المنستير خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي الى غاية 10 أوت 2022، زيادة هامة بأكثر من 163% في عدد الوافدين بحوالي 244 ألف سائح مقابل 92 ألف خلال الفترة نفسها من سنة 2021.


كما سجلت الجهة خلال نفس الفترة زيادة بأكثر من 182% في عدد الليالي المقضاة بحوالي 984 ألف ليلة مقابل 348 ألف ليلة سنة 2021، وفق معطيات صادرة عن المندوبية الجهوية للسياحة بالمنستير.
وتقترب هذه المعطيات والمؤشرات الإيجابية من مؤشرات سنة 2019، حيث أن وزارة السياحة تهدف هذه السنة إلى تحقيق ما بين 50 و60% من مؤشرات سنة 2019.

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