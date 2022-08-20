سوسة: إلغاء كرنفال أوسو لهذه الصائفة

أعلنت جمعية استعراض أوسو بسوسة، عن الغاء الدورة 60 للمهرجان التي تم إقرارها بين 17 جويلية إلى غاية 28 أوت 2022، وتأجيل تنظيم هذه الدورة لصائفة 2023.وارجعت الجمعة سبب قرارها الى تاخر صرف منح التمويل العمومي للجمعيات من طرف كل من وزارة الشؤون الثقافيّة ووزارة السياحة وبلديّة سوسة وولاية سوسة... الأمر الذي حال دون تمكن الجمعيّة من اتخاذ أيّة خطوات عمليّة في شكل تعهّدات نافذة مع مختلف المتدخلين ومسدي الخدمات من فنانين ومبدعين تونسيين وأجانب ومصالح ذات صلة، رغم قيام الجمعية بكلّ ما يستوجب على مستوى العمل الإداري وإعداد الملفات وتوجيهها إلى كل الأطراف ذات الصلة من وزارات وإدارات عامّة وولاية وبلديّة سوسة، حسب ذات البلاغ.