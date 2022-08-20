سوسة: إلغاء كرنفال أوسو لهذه الصائفة


Publié le Samedi 20 Août 2022 - 12:46قراءة: 0 د, 32 ث
      
أعلنت جمعية استعراض أوسو بسوسة، عن الغاء الدورة 60 للمهرجان التي تم إقرارها بين 17 جويلية إلى غاية 28 أوت 2022، وتأجيل تنظيم هذه الدورة لصائفة 2023.


وارجعت الجمعة سبب قرارها الى تاخر صرف منح التمويل العمومي للجمعيات من طرف كل من وزارة الشؤون الثقافيّة ووزارة السياحة وبلديّة سوسة وولاية سوسة... الأمر الذي حال دون تمكن الجمعيّة من اتخاذ أيّة خطوات عمليّة في شكل تعهّدات نافذة مع مختلف المتدخلين ومسدي الخدمات من فنانين ومبدعين تونسيين وأجانب ومصالح ذات صلة، رغم قيام الجمعية بكلّ ما يستوجب على مستوى العمل الإداري وإعداد الملفات وتوجيهها إلى كل الأطراف ذات الصلة من وزارات وإدارات عامّة وولاية وبلديّة سوسة، حسب ذات البلاغ.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 251646



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
السبت 20 أوت 2022 | 22 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:39 19:06 16:07 12:30 05:40 04:06
Babnet
32°
Babnet32°Babnet% 35:الرطــوبة
تونــسBabnet26°
8.75 كم/س
:الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2633°-2533°-2532°-2532°-24
  • Avoirs en devises
    23460,5

  • (19 aout)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 3,21441 DT        1$ =3,16191 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 aout)   1068,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   