رئيس الإستمرار بمنطقة الأمن الوطني بجبل الجلود يعلن الحرب على الإجرام و المجرمين

تمكن رئيس الإستمرار بمنطقة الأمن الوطني بجبل الجلود خلال اشرافه على حصة الإستمرار الليلية بمساندة النسيج الامني الليلي من الاطاحة بأخطر المجرمين و الفارين من العدالة،حيث تمكنوا و بعد وضع خطة امنية محكمة من الإطاحة بعنصر إجرامي مفتش عنه من اجل القتل العمد و محل حكم قضائي بالنفاذ العاجل .
واثر ذلك ثم توجيه محور الاهتمام نحو النقاط السوداء حيث تم بعد كمين محكم من الاطاحة باكبر بائع خمر خلسة و حجز أكثر من 1000 دينار متأتية من عائدات الترويج و كمية هامة من علب الجعة،كما تم في نفس الاطار و بعد تسخير كافة الامكانيات لمكافحة ظاهرة سرقة كوابل الهاتف من الاطاحة بعنصرين خطيرين إمتهنا سرقة الاسلاك الكهربائية و حجز عديد الكليغرامات منها ،كما تمت الاطاحة بعدة عناصر اجرامية مختصة في ترويج المخدرات كانت تستعد لترويجها في الوسط المدرسي.
وقد تم الاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض.
واثر ذلك ثم توجيه محور الاهتمام نحو النقاط السوداء حيث تم بعد كمين محكم من الاطاحة باكبر بائع خمر خلسة و حجز أكثر من 1000 دينار متأتية من عائدات الترويج و كمية هامة من علب الجعة،كما تم في نفس الاطار و بعد تسخير كافة الامكانيات لمكافحة ظاهرة سرقة كوابل الهاتف من الاطاحة بعنصرين خطيرين إمتهنا سرقة الاسلاك الكهربائية و حجز عديد الكليغرامات منها ،كما تمت الاطاحة بعدة عناصر اجرامية مختصة في ترويج المخدرات كانت تستعد لترويجها في الوسط المدرسي.
وقد تم الاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض.
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