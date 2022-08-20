رئيس الإستمرار بمنطقة الأمن الوطني بجبل الجلود يعلن الحرب على الإجرام و المجرمين

تمكن رئيس الإستمرار بمنطقة الأمن الوطني بجبل الجلود خلال اشرافه على حصة الإستمرار الليلية بمساندة النسيج الامني الليلي من الاطاحة بأخطر المجرمين و الفارين من العدالة،حيث تمكنوا و بعد وضع خطة امنية محكمة من الإطاحة بعنصر إجرامي مفتش عنه من اجل القتل العمد و محل حكم قضائي بالنفاذ العاجل .واثر ذلك ثم توجيه محور الاهتمام نحو النقاط السوداء حيث تم بعد كمين محكم من الاطاحة باكبر بائع خمر خلسة و حجز أكثر من 1000 دينار متأتية من عائدات الترويج و كمية هامة من علب الجعة،كما تم في نفس الاطار و بعد تسخير كافة الامكانيات لمكافحة ظاهرة سرقة كوابل الهاتف من الاطاحة بعنصرين خطيرين إمتهنا سرقة الاسلاك الكهربائية و حجز عديد الكليغرامات منها ،كما تمت الاطاحة بعدة عناصر اجرامية مختصة في ترويج المخدرات كانت تستعد لترويجها في الوسط المدرسي.وقد تم الاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض.