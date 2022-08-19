جريدة الانوار تشيد بالاصلاحات التي قام بها قيس سعيد وترجّح بأن تونس ستكون "دبي المتوسط" في الاعوام القليلة القادمة


Publié le Vendredi 19 Août 2022 - 17:24قراءة: 0 د, 20 ث
      
اثارت الحمعة 19 أوت، جريدة الانوار عديد التفاعلات الساخرة بسبب مقال اعتبر النشطاء أنه بنكهة 7 نوفمبر وتفوح منه رائحة التحول المبارك في نسخته الجديدة حسب تعبيرهم.


ووضعت الجريدة في صفحتها الرئيسية عنوانا بالبنط العريض "هكذا ستكون تونس في 2025" وأشادت في المقال بالاصلاخات التي قالت ان رئيس الجمهورية قيس سعيد قام بها منذ مسار 25 جويلية مرجحة بأن تونس ستصبح "دبي المتوسط" حسب تعبير الصحيفة.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 251616

Weldtounes  (Tunisia)  |Vendredi 19 Août 2022 à 17h 36m |           
الشوليقة الصفراء رجعت الى عادتها القديمة التزلّف و الترهدين و النفاق و التبندير

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