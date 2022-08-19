جريدة الانوار تشيد بالاصلاحات التي قام بها قيس سعيد وترجّح بأن تونس ستكون "دبي المتوسط" في الاعوام القليلة القادمة

اثارت الحمعة 19 أوت، جريدة الانوار عديد التفاعلات الساخرة بسبب مقال اعتبر النشطاء أنه بنكهة 7 نوفمبر وتفوح منه رائحة التحول المبارك في نسخته الجديدة حسب تعبيرهم.ووضعت الجريدة في صفحتها الرئيسية عنوانا بالبنط العريض "هكذا ستكون تونس في 2025" وأشادت في المقال بالاصلاخات التي قالت ان رئيس الجمهورية قيس سعيد قام بها منذ مسار 25 جويلية مرجحة بأن تونس ستصبح "دبي المتوسط" حسب تعبير الصحيفة.