فظيع... حديث الخروج من السجن يحول وجهة مواطنة بسكين ويغتصبها


Publié le Vendredi 19 Août 2022 - 16:54قراءة: 0 د, 40 ث
      
تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران وأثر مداهمة امنية ناجحة من ايقاف مجرم خطير حديث الخروج من السجن حول وجهة مواطنة إلى مكان مهجور تحت التهديد بسكين واغتصبها.



وتفيد تفاصيل القضية أن منطلق الأبحاث فيها جاء اثر تقدم فتاة بشكاية اكدت فيها تعرضها لتحويل وجهتها و اغتصابها باستعمال التهديد بواسطة آلة حادة سكين من طرف نفر تجهله اعترض سبيلها في طريق عودتها إلى منزلها وبتعهد فرقة الشرطة العدلية بالعمران بالبحث في موضوع الحال أمكن في مرحلة أولي التعريف بالمظنون فيه عن طريق الأوصاف المقدمة من قبل المتضررة و التي أصرت أن المظنون فيه يضع وشما بيده كتب عليه (manoubia) وكشفت التحريات أنه شاب في العقد الثالث من العمر من ذوي السوابق العدلية غادر السجن منذ اسبوعين وأمكن تحديد مكان تواجده و مداهمته وبعد استشارة النيابة العمومية
أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه لمواصلة الأبحاث معه.



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