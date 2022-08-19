مجدي الكرباعي: اختفاء النفايات الايطالية المحروقة والأغلب تم دفنها

كشف الناشط السياسي والحقوقي مجد الكرباعي في فيديو نشره على صفحته بالفايسبوك ان النفايات الايطالية التي تم حرقها والمقدرة ب1900 طن والتي هي محل مفاوضات بين تونس وايطاليا لإرجاعها لا اثر لها في مخزن الشركة الموردة....وقال الكرباعي انه يرجح بان النفايات تم دفنها داعيا الأهالي الى المطالبة بكشف الحقيقة, خاصة وان تلك النفايات من شانها التأثير سلبا على صحة الاطفال وتهدد المخزون المائي بالتلوث.واكد الكرباعي انه اتصل بوزارة البيئة لمعرفة الحقيقة فاكدوا وجود النفايات دون اعطاء دليل.