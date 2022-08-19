أحمد صواب: قيس سعيد نصّب نفسه سلطة تأسيسية... وهذا تحيّل وانحراف


Publié le Vendredi 19 Août 2022 - 12:29قراءة: 0 د, 32 ث
      
"قيس سعيد من نصبه سلطة تأسيسية؟"، هذا ما قاله أحمد صواب الرئيس الشرفي لاتحاد القضاة الإداريين خلال تدخله اليوم الجمعة 19 أوت في برنامج le sept neuf مع ملاك البكاري على راديو إي أف أم، في تعليقه على تساؤل رئيس الجمهورية: " كيف للسلطة المؤسسة أن تراقب السلطة التأسيسية الاصلية"، وذلك في حديثه عن المحكمة الإدارية.


وجاء على لسانه: "كل شيء عملو وحدو هل يكفي عبد يفعّل الفصل 80 ويعمل نصوص ويوصل دستور جديد هذا لا يسمى سلطة تأسيسية هذا انقلاب وتحيّل وانحراف وحدو نصّب روحو كل شيء هل هذا ينطبق عليه عبارة سلطة تأسيسية؟ ".






Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 251596



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الجمعة 19 أوت 2022 | 21 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:41 19:08 16:07 12:30 05:40 04:05
Babnet
32°
Babnet32°Babnet% 29:الرطــوبة
تونــسBabnet26°
7.72 كم/س
:الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
32°-2633°-2533°-2533°-2534°-25
  • Avoirs en devises
    23801,8

  • (18 aout)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,21441 DT        1$ =3,16191 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 aout)   1082,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   