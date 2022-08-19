أحمد صواب: قيس سعيد نصّب نفسه سلطة تأسيسية... وهذا تحيّل وانحراف

"قيس سعيد من نصبه سلطة تأسيسية؟"، هذا ما قاله أحمد صواب الرئيس الشرفي لاتحاد القضاة الإداريين خلال تدخله اليوم الجمعة 19 أوت في برنامج le sept neuf مع ملاك البكاري على راديو إي أف أم، في تعليقه على تساؤل رئيس الجمهورية: " كيف للسلطة المؤسسة أن تراقب السلطة التأسيسية الاصلية"، وذلك في حديثه عن المحكمة الإدارية.وجاء على لسانه: "كل شيء عملو وحدو هل يكفي عبد يفعّل الفصل 80 ويعمل نصوص ويوصل دستور جديد هذا لا يسمى سلطة تأسيسية هذا انقلاب وتحيّل وانحراف وحدو نصّب روحو كل شيء هل هذا ينطبق عليه عبارة سلطة تأسيسية؟ ".