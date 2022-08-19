"مبادلات تجارية بين تونس وإسرائيل": وزارة التجارة توضح

تدخل محمد علي الفرشيشي المكلف بالإعلام في وزارة التجارة اليوم الجمعة 19 أوت في برنامج le sept neuf على راديو إي أف أم، للتوضيح بخصوص ما نشره موقع comtradeالتابع للأمم المتحدة الذي كشف أن حجم المبادلات بين تونس وإسرائيل بلغ 28.58 مليون دولار أمريكي في سنة 2021.ونفى الفرشيشي وجود اية مبادلات تجارية رسمية بين تونس وإسرائيل، مشيرا إلى أنه يمكن التثبت من كل ذلك في الإدارة العامة للمبادلات الخارجية.وأضاف الفرشيشي أن الشريك الأول لتونس هو الاتحاد الأوروبي وبذلك يمكن لهذا الشريك بيع السلع التونسية لإسرائيل، مشيرا إلى أن تونس ليست المسؤولة عن ذلك.