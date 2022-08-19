الحمامات... يهاجم مواطن بسكين محاولا قتله

تمكن أعوان فرقة المصلحة الجهوية لشرطة النجدة بنابل اول أمس بالتنسيق مع اعوان أمن الحمامات من القبض على شاب اقدم على مهاجمة مواطن بسكين بشارع المنصف باي بالحمامات اثر خلاف نشب بينهما .وقد اعترف المتهم بما نسب إليه وبين أنه في يوم الواقعة تسلح بسكين كبير الحجم وظل يترصد المتضرر ثم هاجمه من الخلف بذلك السكين تسسب في جرح غائر على مستوى الرقبة.باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض لإحالته على القضاء.