بية الزردي تعتذر من الصحافيين و خريجي معهد الصحافة


Publié le Vendredi 19 Août 2022 - 09:21قراءة: 0 د, 11 ث
      
قامت صباح اليوم بية الزردي بتقديم اعتذار للصحافيين و خريجي معهد الصحافة بعد أن قالت أمس أن البعض يلتحقون بمعهد الصحافة بسبب معدّلاتهم الضعيفة ...




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