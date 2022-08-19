قامت صباح اليوم بية الزردي بتقديم اعتذار للصحافيين و خريجي معهد الصحافة بعد أن قالت أمس أن البعض يلتحقون بمعهد الصحافة بسبب معدّلاتهم الضعيفة ...
بية الزردي تعتذر من الصحافيين و خريجي معهد الصحافة
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