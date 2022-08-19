الاحتفاظ بمحمد الهنتاتي من أجل شبهة التحرش

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الخميس 18 أوت 2022 لأعوان فرقة الشرطة العدلية بباردو بالاحتفاظ بمحمد الهنتاتي من أجل شبهة التحرش .وحسب مصادر اذاعة موزاييك فان الواقعة كانت قد جدت في حدود الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة أمس حيث تم تقديم شكاية ضد محمد الهنتاتي واتهمه صاحب الشكاية بالتحرش.وفي المقابل، أنكر الهنتاتي به ما نسب إليه ليتم إجراء مكافحة قانونية بين الطرفين تمسك إثرها الشاكي بالتتبع العدلي في حق المشتكى به.و بمقتضى إذن صادر عن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تقرر الاحتفاظ بمحمد الهنتاتي