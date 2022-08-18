اعتصام نور الدين الخادمي وعائلته في مطار قرطاج بعد منعهم من السفر


Publié le Jeudi 18 Août 2022 - 22:30قراءة: 0 د, 11 ث
      
أعلن وزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي الخميس 18 أوت 2022 في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أنّه معتصم بمطار تونس قرطاج رفقة عائلته وذلك بعد منعه من السفر سبع مرات دون موجب قانوني.


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