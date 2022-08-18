عصام الشابي: تعمد جهة غير معلومة غلق مكتب رئيس المحكمة ببنزرت تؤكد أننا دولة الى زوال

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" اعلنت نائبة رئيس المحكمة الابتدائية ببنزرت عن تعمد جهة غير معلومة غلق مكتب رئيس المحكمة مما تعذر معه السير العادي للعمل.

دولة هذا حال قضائها.. دولة الى زوال."

علق الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي على بلاغ نائبة رئيس المحكمة الابتدائية ببنزرت حول تعمد جهة غير معلومة غلق مكتب رئيس المحكمة مما تعذر معه السير العادي للعمل.وكانت نعيمة قزمير رئيسة المحكمة الابتدائية ببنزرت بالنيابة أعلنت يوم الخميس 18 اوت 2022 انه يتعذر عليها التصريح بالقضايا الاستعجالية من ساعة الى اخرى وتسليم الاذون المنجزة وتقارير الاختبار المعدلة .واوضحت قزمير في اعلام موجه لعموم المتقاضين نشره مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان بصفحته على موقع “فايسبوك” ان عدم تمكنها من التصريح جاء اثر ” حجز الملفات والمطالب بمكتب رئيس المحكمة اثر اغلاقه من جهة غير معلومة وخارج التوقيت الاداري”.