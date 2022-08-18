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قال نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي في تدوينة على صفحته على الفايسبوك أن دائرة الإتهام بالمحكمة الإبتدائية بجندوبة قررت الإفراج عن رئيسة بلدية طبرقة آمال العلوي.يشار الى ان قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بجندوبة رفض يوم 10 أوت، مطلب السراح الذي قدمته هيئة الدفاع عن رئيسة بلدية طبرقة.وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قد اصدر يوم 9 اوت الجاري بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة بلدية طبرقة وذلك على خلفية احالتها على انظاره بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او للإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات المكلف بمقتضى وظيفه بها لتحقيق فائدة او الحاق ضرر والمشاركة في ذلك طبق الفصول 96 و 32 من المجلة الجزائية وذلك قبل ان يستمع الى المتضرر والى الشهود ودون ان يعدل في نص الإحالة وقبل ان يرفض مطلب الافراج عنها.ولاقت قضية رئيسة بلدية طبرقة التي فازت في انتخابات جزئية جرت في شهر ماي من السنة الجاري حملة تضامنية جهوية ووطنية لافتة.وكان فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بجندوبة، والمكتب المحلي لاتحاد الشغل بطبرقة، وفرع الاتحاد التونسي للمرأة بجندوبة، وجمعية مجتمع التنمية والمواطنة ببوسالم، قد أدانوا في بيانات وبلاغات أصدروها في هذا الصدد، التهم الموجّهة لرئيسة بلدية طبرقة، مطالبين بالكشف عن الجناة الحقيقيين الذين يستهدفون رئيسة بلدية المكان استنادا أوّلا لحداثة توليها رئاسة البلدية (انتخبت في موفى شهر ماي المنقضي)، وثانيا لفتحها ملفات التهرب الضريبي، والتصدّي للاستيلاء على الملك العمومي البحري، وإيقاف بعض المشاريع التي تشوبها اخلالات، مُجمعين على المطالبة بإطلاق سراحها الفوري.وكان عدد من المواطنين ونشطاء المجتمع المدني قد نظّموا يوم السبت المنقضي وقفة احتجاجية امام بلدية طبرقة ادانوا فيها سجن رئيسة البلدية، مطالبين في الان ذاته بإطلاق سراحها، ومؤكدين على نظافة يدها وانها تدفع ثمن مؤامرة من قبل عدد من المتنفذين وأذرعهم المختلفة، وفق تقديرهم.ورئيسة بلدية طبرقة متحصّلة على الاستاذية في الصحافة وعلوم الاخبار، وتعمل موظفة بالقباضة المالية بذات المدينة، ترشّحت على راس قائمة مستقلة في الانتخابات الجزئية لبلدية طبرقة التي انتظمت في شهر ماي من السنة الجارية، وفازت برئاسة البلية بعد ان نافست قامتي حركة النهضة وحركة الشعب وقائمة أخرى مستقلة.