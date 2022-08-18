الهايكا تحيل ملف قناة حنبعل على النيابة العمومية من أجل شبهة تبييض أموال

أعلنت الخميس 18 اوت، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أنها قامت بإحالة ملف القناة الخاصة "حنبعل" على وكيل الجمهورية المختص من أجل شبهة تبييض أموال.وقالت الهيئة انها سجلت تواصل التعتيم على ملفها المالي خاصة في علاقة بالوثائق المحاسبية التي تبرر مصادر تمويلها وبالتحويلات المالية من وإلى الشركة التركية "أرب لاينز"، صاحبة النصيب الأكبر في رأسمال الشركة المستغلة للقناة، وبالعمليات التي وظفت فيها.ودعت الهيئة النيابة العمومية الي تسريع في النظر في هذا الملف وإحالته على القطب القضائي الاقتصادي والمالي في أقرب الآجال.