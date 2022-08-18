اعلنت سفارة الجمهورية التونسية ببيروت في بيان عن" طرح طلب عروض للتعاقد مع شركة متخصصة في ترحيل الجثامين المتوفين بدولة لبنان إلى تونس، طبقا لكرّاس شروط يحدّد مختلف الإلتزامات والتراتيب، يتمّ سحبه من مصالح السفارة، الكائن مقرها في الحازمية – مار تقلا – شارع جورج فغالي – بناية حداد، والتقدّم بعروضهم في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان.
سفارة تونس ببيروت تطرح طلب عروض للتعاقد مع شركة متخصصة في ترحيل الجثامين المتوفين في لبنان إلى تونس
En continu...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الخميس 18 أوت 2022 | 20 محرم 1444
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:43
|19:09
|16:08
|12:30
|05:39
|04:04
|
32°
|35°
|% 66
|:الرطــوبة
|تونــس
|28°
6.17 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|35°-28
|32°-26
|33°-25
|33°-26
|34°-25
- Avoirs en devises
23857,1
(17 aout)
- Jours d'importation
116
- 1 € = 3,21290 DT 1$ =3,16589 DT
- Solde Compte du Trésor (17 aout) 1055,6 MDT
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
(435 513) العريس الهارب ليلة زفافه يكشف...
( 67 761) إطلاق سراح الممثلة التلفزية المعر
( 47 398) نتائج اللاستفتاء في الجهات
( 47 023) الإعلان عن إطلاق أول هوية رقمية وط
( 38 867) الابقاء على الغنوشي في حالة سراح ب
( 29 650) صورة "مسيئة للعرب".. تقرير في صحيف
( 28 156) السجن لمدير ديوان رئاسي سابق ..
( 27 083) كل عام وانتم بخير بمناسبة العام ال
( 26 260) لمين النهدي يقرر الغاء كل عروضه
( 24 993) عرض الامني وعون السجون وشاب اخر ف
( 24 372) فظيع في مرناق: جثة مطعونة لاستاذ
( 21 902) إمام جامع السلام بنابل: وزير الشؤو
( 21 816) تفاصيل مقتل مواطن سعودي في بنزرت
( 20 866) لطفي العبدلي يعلن مغادرته لتونس نه
( 20 519) حي النصر :تعرض رئيس فرقة للعض خلال
( 20 285) محمد علي النهدي: أطراف سياسية استه
( 19 780) الافراج عن اللاعب الدولي صالح الم
( 19 613) الأمنيون ينسحبون من عرض لطفي العبد
( 19 353) السعودية.. مساجد في الرياض تصدح "ص
( 18 625) رد على محمد بوغلاب... حتى يحسن ف
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ Madrid
095538am
jeu. 30 juin
06:47am15:0109:48pm
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 251537