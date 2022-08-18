سفارة تونس ببيروت تطرح طلب عروض للتعاقد مع شركة متخصصة في ترحيل الجثامين المتوفين في لبنان إلى تونس


Publié le Jeudi 18 Août 2022 - 06:08قراءة: 0 د, 18 ث
      
اعلنت سفارة الجمهورية التونسية ببيروت في بيان عن" طرح طلب عروض للتعاقد مع شركة متخصصة في ترحيل الجثامين المتوفين بدولة لبنان إلى تونس، طبقا لكرّاس شروط يحدّد مختلف الإلتزامات والتراتيب، يتمّ سحبه من مصالح السفارة، الكائن مقرها في الحازمية – مار تقلا – شارع جورج فغالي – بناية حداد، والتقدّم بعروضهم في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان.

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