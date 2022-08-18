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كشف النائب السابق سمير ديلو في تدوينة عبر صفحته على الفايسبوك ان النيابة العمومية استأنفت الحكم الصادر بحق الصحفي صالح عطية.وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت حكمها في حق صالح عطية على خلفية تصريحات أدلى بها لقناة الجزيرة القطرية والتي تضمّنت "طلب رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، من المؤسسة العسكرية وبصفة رسمية، التدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل"، وفق ما جاء في بلاغ سابق لوكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري والتي وصفت هذه التصريحات بأنها "خطيرة وتمس بصفو النظام العام وحياد المؤسسة العسكرية"." النّيابة العموميّة تستأنف الحكم الصّادر بحقّ الصّحفيّ صالح عطيّة ،والذي قضى بسجنه لمدّة :- شهر من اجل نسبة امور غير قانونية لموظف عمومي . .- و شهرين من اجل المس من كرامة الجيش الوطتي.. وعدم سماع الدعوى فيما زاد على ذلك .."