الميثاق المُمضى مع اتحاد الشغل والأعراف أبرز محاور لقاء سعيّد ببودن

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الاثنين 15 أوت 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.وتم التطرق خلال هذا اللقاء إلى عديد القضايا المتعلقة بسير عدد من المرافق العمومية إلى جانب الميثاق الذي تم امضاؤه بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.وأكد رئيس الدولة في هذا اللقاء أن الحلول لا يمكن أن تكون قطاعية، بل يجب أن تتنزل في إطار أشمل، وهو الإطار الوطني الذي يأخذ في الاعتبار المطالب المشروعة للشعب التونسي في ظل اختيارات وطنية