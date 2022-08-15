وزير الدّفاع الوطني يستقبل الشّاب أمير الفهري

إستقبل وزير الدّفاع الوطني عماد ممّيش صباح يوم الاثنين 15 أوت 2022 بمقرّ الوزارة، الشّاب التّونسي أمير الفهري بصفته سفير المنظّمة العربيّة للتربية والثّقافة والعلوم للمبدع العربي.و أشاد وزير الدفاع الوطني بالمناسبة بمسيرته الدّراسيّة والجامعيّة والإبداعيّة وإشعاعه على المستوى الوطني والإقليمي والدّولي.وأكّد الشّاب أمير الفهري من جهته أنّه يعمل على رفع راية الشّاب التّونسي وإصراره وقدرته على رفع التحديات في الأوساط الشّبابية العربيّة والدّوليّة.