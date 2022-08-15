حركة الشعب تتهم لوبيات الفساد بتلفيق التهم لرئيسة بلدية طبرقة

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نشرت حركة الشعب بلاغا للتضامن مع رئيسة بلدية طبرقة آمال العلوي الموقوفة على ذمة احد القضايا.وحمل البلاغ اتهامات للوبيات الفساد بالتورط في تلفيق تهم لرئيسة البلدية.وقالت حركة الشعب ان امال العلوي رئيس بلدية طبرقة تعرضت الى مظلمة من تدبير لوبيات الفساد حيث وقع ايداعها السجن في انتظار محاكمتها بتهم ملفقة في اطار عملها على راس البلدية،واوضحت حركة الشعب انه بعيدا عن التشكيك في القضاء او التدخل فيه فانها تعبر على تضامنها الكامل مع آمال العلوي و تطالب باطلاق سراحها فورا و تدعو كل الحقوقيين من محامين و سياسيين الوقوف معها لوضع حد المظلمة التي تطالها.يذكر أن الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، دعت رئيسات ورؤساء البلديات، إلى المشاركة في القافلة التضامنية المساندة لرئيسة بلديّة طبرقة (مودعة بالسّجن منذ يوم 9 أوت 2022)، والتي ستنطلق من العاصمة، اليوم الاثنين، في اتجاه المحكمة الابتدائية بجندوبة، لتتوجه فيما بعد إلى مقر بلدية طبرقة.وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قد رفض يوم 10 أوت، مطلب سراح رئيسة البلدية المودعة السجن، وفق ما أكدته هيئة الدفاع، في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.وقد اعتبر شاكر الزواوي، عضو لجنة المالية السابق في المجلس البلدي المنحل بطبرقة أن رئيسة بلدية طبرقة "تدفع ثمن فتحها لملفات عالقة، من بينها إيقاف أحد المشاريع المشتبه في قيامها بإخلالات، وكان أحدها بصدد الإنجاز على أرض بيضاء تابعة للملك العمومي البحري"، مضيفا أن "أطرافا تسعى إلى إبعادها وفي مقدمتهم المدينون لبلدية طبرقة، بعد أن شرعت في القيام بالإجراءات المستوجبة لاستخلاص ديونها".يُذكر أن امال العلوي، متحصلة على الأستاذية في الصحافة وعلوم الاخبار وتعمل موظفة بالقباضة المالية بمدينة طبرقة، انتخبت في شهر ماي 2022، على رأس المجلس المحلي ببلدية طبرقة، بعد أن ترشحت على رأس قائمة مستقلة نافست حركتي النهضة والشعب.