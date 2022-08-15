كمال بن مسعود: تغيير أقفال أبواب مكاتب القضاة الذين أذن القضاء بإعادتهم إلى العمل

قال عضو هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين، كمال بن مسعود، إن "وزيرة العدل قد أصدرت تعليمات إلى المديرين الجهويين للعدلية المكلّفين بالتصرّف اللّوجستي في المحاكم، بتغيير أقفال أبواب القضاة الذين أذن القضاء بإعادتهم إلى العمل".ووصف في مداخلة له اليوم على اذاعة "الجوهرة أف أم"، ذلك بـ"الأمر المُخجل"، خاصة وأن "القرارات الصادرة بإيقاف التنفيذ لا تقبل أي طعن ولو بالتعقيب".وتابع بن مسعود: " ما نتصوّرش اللي رئيس الجمهورية اللّي يرفع شعار "الشعب يريد" و "لا أحد فوق القانون" يسمح لوزيرة العدل الوقوف عنوة أمام تنفيذ أحكام القضاء الصادرة باسم الشعب..وزيرة العدل غلّطت رئيس الجمهورية وقدمتلو قائمة فيها معلومات خاطئة حول قضاة".وأكد أن "الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء يُشكّل جريمة على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية يعاقب عنها بالخطية وبالسجن".يذكر أن وزارة العدل قد أصدرت بلاغا، أفادت فيه بأن القضاة المشمولين بالاعفاء هم محل اجراءات تتبعات جزائية.