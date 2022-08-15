الحقت بضحاياها أضرارا جسيمة: محاصرة فتاة داخل ملهى ليلى بقمرت متهمة بمحاولة القتل

تمكن أول أمس أعوان واطارات منطقة الأمن الوطني بالمرسى من محاصرة وإيقاف فتاة وشاب أجنبي تعمدا الإعتداء بالعنف الشديد على شاب وصديقته بعصا بيسبول.تفيد تفاصيل القضية أن منطلقها على إثر تعهد فرقة الشرطة العدلية بالمرسى بالبحث في قضية عدلية تتعلق "بمحاولة القتل" عقب تعرض شاب وصديقته إلى الإعتداء بالعنف الشديد بواسطة عصا بيسبول وقوارير بجهة قمرت من قبل شاب أجنبي الجنسية وفتاة مما تسبب في إصابتهما بجروح غائرة وخطيرة على مستوى جسدهما.وبانطلاق الأبحاث والتحريات الأمنية لأعوان متطقة الأمن الوطني بالمرسى وبتكثيف التحريات الميدانية بعد الإطلاع على مقاطع فيديو لمكان الواقعة أمكن التعريف بهوية الفتاة التي تم ضبطها ومحاصرتها بأحد الملاهي الليلية بقمرت ، بمزيد التحري معها أمكن التعريف بهوية الشاب الأجنبي الذي تم القبض عليه لاحقا بعد مداهمة محل سكناه إثر التنسيق مع النيابة العمومية.بعرضهما على المتضررة تعرفت عليهما من الوهلة الأولى وأصرت على تتبعهما عدليا، باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بهما من أجل "محاولة القتل" والأبحاث متواصلة ...