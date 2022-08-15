ديلو: بلاغ وزارة العدل ركيك الصياغة و لا يمكن أن يكون محلّ تدقيق قانونيّ ولا مناقشة إجرائيّة

علق النائب السابق سمير ديلو في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك على بلاغ وزارة العدل بشان اعفاء القضاة.
وقال سمير ديلو ان " البلاغ الأخير للسّيّدة وزيرة العدل لا يمكن أن يكون محلّ تحليل سياسيً ولا تدقيق قانونيّ ولا مناقشة إجرائيّة" مضيفا " بلاغ ركيك الصياغة".
ويتجه ملف القضاة المعفيين إلى مزيد من التعقيد بعد الخطوة التصعيدية الجديدة لوزارة العدل، التي أكدت، في بيان مساء أمس الأحد ، أن "القضاة المشمولين بالإعفاء هم محل إجراءات تتبعات جزائية، وفقًا لأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022".
وجاء بيان وزارة العدل رداً على قرار المحكمة الإدارية، الأسبوع الماضي، إيقاف تنفيذ عزل 49 قاضيا من مجموع 57، كان الرئيس قيس سعيّد وقّع قرارا بإعفائهم في الأول من جوان الماضي.
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وكتب سمير ديلو في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" كوكب السّيّدة وزيرة العدل ..!
البلاغ الأخير للسّيّدة وزيرة العدل لا يمكن أن يكون محلّ تحليل سياسيً ولا تدقيق قانونيّ ولا مناقشة إجرائيّة ..
هذا البلاغ المتخبّط يحمل من الأخطاء أكثر من عدد أسطره و لا يعكس سوى الحالة النّفسيّة لكاتبه : الإحساس بالورطة ومداواة الخطيئة بالهروب للأمام والمكابرة والتّمترس خلف جدار الإنكار ..
لم تعتذر الوزيرة
التي تورّطت في تلفيق التّهم لزملائها القضاة وغالطت الجميع بقائمة إعفاءات تبيّن أنّها لا تضمّ أسماء فاسدين ولا مرتشين ولا زُناةٍ ولا متستّرين على الإرهاب .. بل ضحايا تصفية حسابات شخصيّة وانتقام بسبب عدم تنفيذ التّعليمات ذات الخلفيّة السّياسيّة..
وفي الوقت الذي كان فيه الرّأي العام ينتظر من " وزيرة فضيحة الإعفاءات " بلاغ استقالة يتضمّن اعتذارا صادقا وتفسيرا لملابسات إعداد قائمة العار .. بادرت بإصدار بلاغ ركيك الصّياغة غريب المضمون تذكّر فيه بأنّ القضاة " المشمولين بالإعفاء " .. محلّ تتبّع جزائي ..!
خبر صدور قرار في توقيف تنفيذ أمر الإعفاءات لم يصل بعد إلى كوكب وزيرة " العدل " ، وهي بدل إعلام الرّأي العام بأنّ الوزارة ستنصاع " بالطّبع " للقرار القضائي .. فضّلت إعلامه بتتبّع جزائيّ وهميّ عجزت عن مدّ المحكمة بما يثبت حصوله رغم إمهالها لذلك ..
كاتب البلاغ يزعم أنّ " القضاة " المشمولين بالإعفاء ( بصيغة الجمع ) محلّ " إجراءات تتبّعات " جزائيّة ، وهذه العبارة غريبة شكلا لأنّ العبارة المستعملة عادة هي " محلّ تتبّعات " ، وهي مستحيلة مضمونا لأنّ من العبث المطبق المطلق الحديث عن تتبّعات جزائيّة بحقّ قضاة أغلبهم لا ملفّات لديهم لدى التّفقّديّة ولا اتّهامات وُجّهت لهم ولا شبهات تحوم حولهم ..
أعرضت السّيّدة الوزيرة عن الخيارات البديهيّة و اختارت أن تصدر بلاغا سيكون - على الأرجح - وثيقة إضافيّة في ملفّها ..!"
وقال سمير ديلو ان " البلاغ الأخير للسّيّدة وزيرة العدل لا يمكن أن يكون محلّ تحليل سياسيً ولا تدقيق قانونيّ ولا مناقشة إجرائيّة" مضيفا " بلاغ ركيك الصياغة".
ويتجه ملف القضاة المعفيين إلى مزيد من التعقيد بعد الخطوة التصعيدية الجديدة لوزارة العدل، التي أكدت، في بيان مساء أمس الأحد ، أن "القضاة المشمولين بالإعفاء هم محل إجراءات تتبعات جزائية، وفقًا لأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022".
وجاء بيان وزارة العدل رداً على قرار المحكمة الإدارية، الأسبوع الماضي، إيقاف تنفيذ عزل 49 قاضيا من مجموع 57، كان الرئيس قيس سعيّد وقّع قرارا بإعفائهم في الأول من جوان الماضي.
وكتب سمير ديلو في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" كوكب السّيّدة وزيرة العدل ..!
البلاغ الأخير للسّيّدة وزيرة العدل لا يمكن أن يكون محلّ تحليل سياسيً ولا تدقيق قانونيّ ولا مناقشة إجرائيّة ..
هذا البلاغ المتخبّط يحمل من الأخطاء أكثر من عدد أسطره و لا يعكس سوى الحالة النّفسيّة لكاتبه : الإحساس بالورطة ومداواة الخطيئة بالهروب للأمام والمكابرة والتّمترس خلف جدار الإنكار ..
لم تعتذر الوزيرة
التي تورّطت في تلفيق التّهم لزملائها القضاة وغالطت الجميع بقائمة إعفاءات تبيّن أنّها لا تضمّ أسماء فاسدين ولا مرتشين ولا زُناةٍ ولا متستّرين على الإرهاب .. بل ضحايا تصفية حسابات شخصيّة وانتقام بسبب عدم تنفيذ التّعليمات ذات الخلفيّة السّياسيّة..
وفي الوقت الذي كان فيه الرّأي العام ينتظر من " وزيرة فضيحة الإعفاءات " بلاغ استقالة يتضمّن اعتذارا صادقا وتفسيرا لملابسات إعداد قائمة العار .. بادرت بإصدار بلاغ ركيك الصّياغة غريب المضمون تذكّر فيه بأنّ القضاة " المشمولين بالإعفاء " .. محلّ تتبّع جزائي ..!
خبر صدور قرار في توقيف تنفيذ أمر الإعفاءات لم يصل بعد إلى كوكب وزيرة " العدل " ، وهي بدل إعلام الرّأي العام بأنّ الوزارة ستنصاع " بالطّبع " للقرار القضائي .. فضّلت إعلامه بتتبّع جزائيّ وهميّ عجزت عن مدّ المحكمة بما يثبت حصوله رغم إمهالها لذلك ..
كاتب البلاغ يزعم أنّ " القضاة " المشمولين بالإعفاء ( بصيغة الجمع ) محلّ " إجراءات تتبّعات " جزائيّة ، وهذه العبارة غريبة شكلا لأنّ العبارة المستعملة عادة هي " محلّ تتبّعات " ، وهي مستحيلة مضمونا لأنّ من العبث المطبق المطلق الحديث عن تتبّعات جزائيّة بحقّ قضاة أغلبهم لا ملفّات لديهم لدى التّفقّديّة ولا اتّهامات وُجّهت لهم ولا شبهات تحوم حولهم ..
أعرضت السّيّدة الوزيرة عن الخيارات البديهيّة و اختارت أن تصدر بلاغا سيكون - على الأرجح - وثيقة إضافيّة في ملفّها ..!"
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