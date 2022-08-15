منصر: وزيرة العدل عابثة بالدولة تورطت في رمي سعيد في معارك خاسرة

يتجه ملف القضاة المعفيين إلى مزيد من التعقيد بعد الخطوة التصعيدية الجديدة لوزارة العدل، التي أكدت، في بيان مساء أمس الأحد ، أن "القضاة المشمولين بالإعفاء هم محل إجراءات تتبعات جزائية، وفقًا لأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022".
وجاء بيان وزارة العدل رداً على قرار المحكمة الإدارية، الأسبوع الماضي، إيقاف تنفيذ عزل 49 قاضيا من مجموع 57، كان الرئيس قيس سعيّد وقّع قرارا بإعفائهم في الأول من جوان الماضي.
وقال المستشار الرئاسي السابق عدنان منصر في تعليقه على بيان وزارة العدل بشان تتبع القضاة المعفيين أن وزيرة العدل عابثة بالدولة تورطت في رمي سعيد في معارك خاسرة.
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وكتب منصر في صفحته الرسمية على الفيسبوك التدوينة التالية :
" وزيرة العدل مجرد امرأة عابثة بالدولة وبمرفق العدالة. هذا في التوصيف البسيط. أعتقد انها في مقدمة أولئك الذين دفعوا قيس سعيد لارتكاب أفحش الأخطاء ورموا به في معارك كانوا يعرفون أنها خاسرة. مسؤولية قيس سعيد فيما يحصل أكيدة، ولكن أمثال وزيرة العدل لا يفعلون سوى مزيد تلويثه وإظهاره في مظهر الرجل الذي يطأ القانون وأحكام القضاء بقدميه.
كان يمكن لقرار المحكمة الإدارية أن يمثل مخرجا معقولا يحفظ ماء وجه الجميع، بالإضافة إلى أنه قرار قضائي يفترض بالجميع، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ووزارة العدل، أن يقوموا بتنفيذه حالا. إطلاق تتبعات جزائية ضد عدد من القضاة المشمولين بإيقاف التنفيذ، يوم الأحد، هو مجرد احتيال وتجاوز للسلطة (لم يكن هناك أي تتبع لأي قاض من المشمولين بالعزل إلى حد اليوم، مثلما زعمت الوزيرة المحترمة جدا جدا ). هذه الوزيرة وآخرون لن يتركوا قيس سعيد حتى يسقطوا عنه ما بقي له من مصداقية... القليل مما بقي يرحل به اليوم تَصابي وزيرة العدل...3
وجاء بيان وزارة العدل رداً على قرار المحكمة الإدارية، الأسبوع الماضي، إيقاف تنفيذ عزل 49 قاضيا من مجموع 57، كان الرئيس قيس سعيّد وقّع قرارا بإعفائهم في الأول من جوان الماضي.
وقال المستشار الرئاسي السابق عدنان منصر في تعليقه على بيان وزارة العدل بشان تتبع القضاة المعفيين أن وزيرة العدل عابثة بالدولة تورطت في رمي سعيد في معارك خاسرة.
وكتب منصر في صفحته الرسمية على الفيسبوك التدوينة التالية :
" وزيرة العدل مجرد امرأة عابثة بالدولة وبمرفق العدالة. هذا في التوصيف البسيط. أعتقد انها في مقدمة أولئك الذين دفعوا قيس سعيد لارتكاب أفحش الأخطاء ورموا به في معارك كانوا يعرفون أنها خاسرة. مسؤولية قيس سعيد فيما يحصل أكيدة، ولكن أمثال وزيرة العدل لا يفعلون سوى مزيد تلويثه وإظهاره في مظهر الرجل الذي يطأ القانون وأحكام القضاء بقدميه.
كان يمكن لقرار المحكمة الإدارية أن يمثل مخرجا معقولا يحفظ ماء وجه الجميع، بالإضافة إلى أنه قرار قضائي يفترض بالجميع، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ووزارة العدل، أن يقوموا بتنفيذه حالا. إطلاق تتبعات جزائية ضد عدد من القضاة المشمولين بإيقاف التنفيذ، يوم الأحد، هو مجرد احتيال وتجاوز للسلطة (لم يكن هناك أي تتبع لأي قاض من المشمولين بالعزل إلى حد اليوم، مثلما زعمت الوزيرة المحترمة جدا جدا ). هذه الوزيرة وآخرون لن يتركوا قيس سعيد حتى يسقطوا عنه ما بقي له من مصداقية... القليل مما بقي يرحل به اليوم تَصابي وزيرة العدل...3
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