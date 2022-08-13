المرسى... يشوهون له وجهه بمواد صلبة ويحاولون قتله خلال براكاج مروع !


Publié le Samedi 13 Août 2022 - 10:21قراءة: 0 د, 46 ث
      
تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالمرسى الغربية أول أمس من ايقاف مقترفي عملية براكاج فظيعة لشاب وتشويه وجهه بمواد صلبة ومحاولة قتله .


وتفيد تفاصيل القضية أن منطلق القضية كان على إثر تقدم مواطن إلى مقر مركز الأمن الوطني بالمرسى الغربية يحمل جروحا غائرة على مستوى وجهه بسبب تعرضه للاعتداء بالعنف الشديد بواسطة مواد صلبة في محاولة لافتكاك دراجته النارية خلال مروره بجهة البحر الأزرق بالمرسى....

وبتكثيف التحريات الميدانية اعتمادا على الأوصاف التي أدلى بها المتضرر، تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمرسى، من حصر الشبهة في مجموعة من الأنفار والتعريف بهوية المعتدين الذين تعرف عليهم المتضرر إثر عرض صورهم عليه.


وبمواصلة التحريات وتعقّب المنحرفين الضالعين في عملية الاعتداء المذكورة، تم تحديد مكان تواجد نفرين منهما والقبض عليهما خلال فترة وجيزة وحجز الدراجة النارية محل السرقة.
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وباستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالاحتفاظ بهما بعد اعترافهما بما نسب إليهما من أجل "محاولة القتل العمد وافتكاك متاع الغير باستعمال العنف الشديد" وإدراجه مشاركيهما بالتفتيش، والأبحاث متواصلة.

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