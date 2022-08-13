أحمد شفتر: تونس ستصبح جنّة


Publié le Samedi 13 Août 2022 - 08:57قراءة: 0 د, 40 ث
      
قال الناشط السياسي والمتطوع في مشروع الشعب يريد والبناء القاعدي وتفسير دستور 2022، أحمد شفتر أن تونس ستصبح جنّة.


وقال شفتر لدى حضوره اليوم جمعة في اذاعة اي اف ام إن التونسيون يبدعون في إنتاج فكر جديد لعصر جديد.

وكان شفتر صرّح سابقا ان برنامج ومشروع رئيس الجمهورية سيكون ابداعا انسانيا جديدا به ستدخل تونس العصر الحديث مشددا على أنه لا يبالغ في قول ذلك.



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وتابع بأن مشروع الرئيس ليس كمثله شيء وتابع قائلا بأنه مشروع لا يشبه في شيء اللجان الشعبية ولا يشبه في شيء السوفياتات ولا يشبه في شيء النظام المجالسي وهو شيء جديد في عصر جديد ما صارش قبلو في حتى دولة حسب تصريحه.


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