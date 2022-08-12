القبض على مدلس الشهائد المدرسية للتلاميذ


Publié le Vendredi 12 Août 2022 - 18:38قراءة: 0 د, 31 ث
      
تمكن أعوان فرقة الأبحاث و التفتيش للحرس الوطني بنابل و أعوان الفرقة المركزية للإستعلام بالعوينة ،من القبض على مدلس الشهائد المدرسية للتلاميذ مقابل مبالغ مالية متفاوتة.



و تفيد تفاصيل القضية أن منطلقها كان على إثر توفر معلومات مفادها و أن نفر قاطن بجهة بئر بورقبة نابل يقوم بتقديم شهائد مدرسية مدلسة من مدرسة إعدادية خاصة للتلاميذ مقابل مبالغ مالية متفاوتة.... بإنطلاق الأبحاث تمكنت يوم امس 11 أوت 2022 دورية مشتركة بين فرقة الأبحاث و التفتيش للحرس الوطني بنابل و الفرقة المركزية للإستعلام بالعوينة من إلقاء القبض على المعني و الذي بالتحري معه إعترف بما نسب إليه.



باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنه.

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