المحرس: مواطن مقيم بالخارج أصيل الجهة يتبرع بثلاث آلات تصفية الدم تفوق قيمتها 93 ألف دينار لفائدة المستشفى


Publié le Vendredi 12 Août 2022 - 13:47قراءة: 0 د, 28 ث
      
باب نات - تسلم، مؤخرا، المستشفى الجهوي بالمحرس من ولاية صفاقس، على مراحل، تجهيزات طبية في شكل هبة قد تبرع بها مواطن أصيل الجهة، مقيم خارج ارض الوطن تتمثل في مرحلة أولى آلة تصفية الدم تناهز قيمتها 30 ألف دينار، وفي مرحلة ثانية، ألتين تصفية الدم من نفس النوع مع تكفله باشغال ربط الالتي بمصدرين مائيين (deux sources d'eau) وأشغال تقوية ضغط الماء في القاعة المخصصة لذلك بتكلفة جملية تقارب 63 الف دينار.


وللإشارة فإن هذه المبادرة التضامنية تؤكد مجددا إعتزاز أهالي مدينة المحرس المقيمين بالخارج بوطنهم ورغبتهم الصادقة في دعم إمكانية المستشفى الجهوي ومزيد تطويره.

وائل الرميلي

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