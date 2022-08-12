عبد اللطيف المكي : قيس سعيد أخطأ في حق البلاد

..





قال القيادي السابق في النهضة و الأمين العام لحزب العمل و الإنجاز عبد اللطيف المكي" إن رئيس الجمهورية كان يملك نزاهة فكرية و لكنه أصبح لديه اليوم تضارب مصالح.واعتبر عبد اللطيف المكي ضيف صباح الورد على اذاعة الجوهرة اليوم الجمعة أن الإستفتاء تم تزويره قبل الوصول لصناديق الاقتراع مؤكدا أن حزبه ليس معنيا بالانتخابات القادمة ولن يشارك فيها.و أكد الأمين العام لحزب العمل و الإنجاز,أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أخطأ في حق البلاد بعد أن كانت تُعَلَّقُ عليه آمالا جيدة في أن يلجأ للحوار مع جميع الأطراف و إصلاح الأمور بالحوار.ودعا المكي رئيس الجمهورية إلى اصلاح أخطائه و إلا فإنه سيكون مسؤولا على كل التدهور الذي ستؤول إليه الأمور في تونس.كما طالب عبد اللطيف المكي راشد الغنوشي إلى التخلي على رئاسة حركة النهضة وتركها تشق مصيرها بتوجه جديد وقيادة جديدة حسب قوله.و شدد المكي على رفضه للتدخلات الخارجية في شؤون البلاد,مؤكدا أن رئيس الجمهورية هو المستفيد الأول من هذه التدخلات على حد قوله.