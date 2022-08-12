قرار المحكمة الادارية: الاتحاد الشعبي الجمهوري يدعو لاعادة ادماج القضاة ومحاسبة من هتك الحقوق والأعراض

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أصدر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري بيانا بخصوص قرار المحكمة الادارية بايقاف تنفيذ عزل عدد من القضاة.واكد الاتحاد الشعبي الجمهوري، ان جوهر دولة القانون هو خضوع الدولة في حد ذاتها للقانون، مشددا انه "ما على سلطة الانقلاب الآن الا أن تخضع لقرار القضاء بتنفيذ منطوقه واعادة الادماج المهني الفوري لمن شملهم قرار المحكمة الإدارية".ودعا الحزب السلطة الى "الكف عن غيها بعدم تعطيل تنفيذ حكم قضائي بات وألا تكابر حتى لا تجد نفسها تحت طائلة عقوبة جريمة تعطيل تنفيذ قرار قضائي".وأن تنصرف إلى محاسبة كل من سولت له نفسه هتك حقوق وأعراض أبناء هذا الوطن ان كانت صادقة، حسب نص البيان.واعتبر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري قرار المحكمة الادارية "انتصارا للعدالة في دولة الانقلاب، للحق ونصرة المظلومين" مثمنا "شجاعة المحكمة الإدارية في التصريح بإيقاف تنفيذ عدد هام من قرارات الاعفاء القضائي التي جاء بها الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المؤرخ في 01 جوان 2022" .واكد الحزب "ان انتصار المحكمة الادارية للحق وان كان في ظاهره اعلاء للقانون فإن في باطنه ضرب لمحاولة تطويع السلطة القضائية لخدمة الدكتاتورية من جهة وقطع للطريق امام سياسة التشفي التي ينتهجها قيس سعيد إزاء خصومه على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم من جهة ثانية".وكانت المحكمة الإدارية، أصدرت مساء الثلاثاء أحكاما بإيقاف تنفيذ عدد من قرارات الإعفاء التي كانت قد صدرت في حق 57 قاض مطلع شهر جوان، بعد استكمال كافة إجراءات التحقيق.وأوضح الناطق باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري أن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بصفته قاضي توقيف التنفيذ، استند في إصدار أحكامه في الملفات المشار إليها إلى نتائج إجراءات التحقيق التي أذن بها وبعد مطالبة الجهات الإدارية المعنية بما يفيد تعليل وتسبيب الإعفاءات، مضيفا أن التعاطي القضائي مع الملفات تم حسب خصوصية كل ملف.كما أشار إلى أن الأحكام توزعت الى صنفين ،حيث تم "قبول إيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء في حق القضاة الذين لم يتوفر فيهم الموجب الواقعي والقانوني للإعفاء"، في ما تم "رفض إيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء في حق قضاة آخرين كانت معللة وتوفرت فيها موجبات الإعفاء".وتأتي هذه الأحكام على إثر تقدم القضاة المشمولون بقرار الإعفاء للمحكمة الإدارية بدعاوى في قضايا استعجاليه في إطار "توقيف تنفيذ الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء القضاة".وكان رئيس الجمهورية قد أصدر الأمر الرئاسي رقم 516 لسنة 2022 بتاريخ 1 جوان 2022 أعفى بمقتضاه 57 قاض، من بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق، يوسف بوزاخر والرئيس السابق لمحكمة التعقيب ،الطيب راشد وقاضي التحقيق بابتدائية تونس 1 البشير العكرمي.وقد سبق إعفاء هذا العدد من القضاة إصدار المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022، الذي أعطى لرئيس الجمهورية صلاحية إعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره.