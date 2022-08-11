الدستوري الحر: مخطّط لاغتيال عبير موسي


Publié le Jeudi 11 Août 2022 - 20:08قراءة: 0 د, 21 ث
      
أعلن الحزب الدستوري الحر في ندوة صحفية اليوم الخميس 11 أوت 2022 وجود مخطّط لاغتيال رئيسة الحزب عبير موسي وأنه تم تقديم شكاية للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب نظرا لخطورة وجدية هذا التهديد .


وحسب المحامي والقيادي في الحزب كريم كريفة فإن المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بالقطب سلمته مكتوبا تقدم به إلى فرقة مقاومة الإرهاب التي تناولت الموضوع بكل جدية وطلبت سماع المُبلغ في الحين.



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