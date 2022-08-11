بسام الطريفي: كان على رئيس الجمهورية إقالة وزير الداخلية بعد حادثة العبدلي

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قال بسام الطريفي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الخميس 11 أوت 2022، في حوار عبر أمواج إذاعة " موزاييك" أن إيقاف عرض لطفي العبدلي في صفاقس وانسحاب الأمنيين سابقة خطيرة تهدد الحقوق والحريات.وقال الطريفي إنه يجب تضافر جهود الجميع حتى لا تتكرر هذه الممارسات من قبل الأمنيين. مضيفا "هناك سياسة ممنهجة للافلات من العقاب لدى الأمنيين، فهم تحولوا من موقع الحامي للحقوق والحريات إلى المعتدي عليها، ويجب على وزارة الداخلية أن تتصدى لذلك".وأضاف " خطاب الداخلية حول ما حصل لم يكن صارماً ورئيس الجمهورية لم يتخذ الإجراءات اللازمة إزاء هذه الممارسات خاصة وأن النقابات الأمنية نصبت نفسها وصياً على الأخلاق الحميدة والذوق العام".وتابع " كان على رئيس الدولة تحمل المسؤولية السياسية وإقالة وزير الداخلية تصدياً لهذه الممارسات وحتى تتحمل الدولة مسؤوليتها السياسية".