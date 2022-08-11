القبض على عصابة تستهدف المارة بالقرب من سكة القطار بالملاسين


Publié le Jeudi 11 Août 2022 - 13:14قراءة: 0 د, 19 ث
      
باب نات - تمكن اليوم أعوان الفرقة 17 بمنطقة الامن الوطني بالسيجومي من ايقاف شابين غير معروفين عدليا يقومان بعمليات سرقة بالنطر على مستوى باب سيدي قاسم وسكة الملاسين.


وقد تم اجراء مداهمة من قبل فرقة الشرطة العدلية بالمنطقة اين تم القبض عليهما وحجز 9 هواتف جوالة وقد تم التنسيق مع عديد المتضررين اين تم التعرف عليهما من طرف 6 متضررين .



ولا تزال الابحاث جارية معهما...

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