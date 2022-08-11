ايقاف تنفيذ قرار اعفاء 47 قاض، رابح الخرايفي يتهم وزيرة العدل بالتقاعس والتقصير ويرجّح عدم التزام السلطة التنفيذية بقرارات المحكمة

اتهم الخميس 11 أوت، أستاذ القانون المساند لرئيس الجمهوؤية رابح الخرايفي وزيرة العدل بالتقصير والتقاعس في علاقة بملف اعفاء القضاة.وقال ان قرار المحكمة الادارية المتعلق بايقاف تنفيذ قرار اعفاء 47 قاض كشف عن تقاعس وتقصير من قبل وزارة العدل في اشارة بالاساس للوزيرة وذلك بسبب ان بعض الملفات خاوية حسب تعبيره.واعتبر الخرايفي ان قرار المحكمة الادارية قد يكون له انعكاسات خطيرة باعتبار انه سيصبح في بعض الحالات هناك قاضيان في نفس الخطة، قاض مباشر وٱخر غير مباشر من بين الذين تم ايقاف قرار اعفائهم مرجحا في المقابل بأن السلطة التنفيذية لن تلتزم بقرارات المحكمة الادارية.