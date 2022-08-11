ايقاف استاذ تعليم ثانوي مجد الإرهاب

الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا

Publié le Jeudi 11 Août 2022 - 12:29قراءة: 1 د, 19 ث
      
باب نات - صرح الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا،ل"باب نات " اليوم الخميس 10 أوت 2022, أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ لاستاذ تعليم ثانوي وإحالته طبق قانون الإرهاب اليوم على انظار القطب القضائى لمكافحة الارهاب بالعاصمة على خلفية تمجيده وانخراطه في صفحات ذات منحى تكفيري تنشط بجهة جربة،وينتمي لها عدة أشخاص من مختلف الدول .



وأوضح بن جحا أن منطلق الأبحاث في القضية كان على إثر توفر معلومات تفيد بأن هناك صفحات الكترونية في مدينة جربة تضم أشخاص من دول مختلفة ذات منحى تكفيري وقد تم رصد مواطن معجب بتلك الصفحات وهو اصيل منطقة المنستير فتم على الفور التنسيق بين الوحدات الأمنية بجربة والوحدات الأمنية بمنطقة الامن الوطني بالمنستير وأعوان المصلحة الجهوية المختصة في مكافحة الإرهاب بالمنستير وتم ايقاف المتهم الذي تبين وأنه استاذ تعليم ثانوي ويدرس في إحدى المدراس الإعدادية ويبلغ من العمر 43 سنة ومتزوج وقد اعترف أنه يمجد الصفحات ذات المنحى التكفيري ،وانه منذ 2012 كان يخطط للسفر إلي سوريا إلا أن ظروفا منعته من ذلك.


وكشف محدثنا أنه تم الاحتفاظ به باذن من النيابة العمومية طبق قانون الإرهاب لاحالته على القطب القضائى لمكافحة الإرهاب .

..


واكد الناطق الرسمي أنه طبقا للفصل 31 فإنه يعد مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوان وخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يتعمد داخل الجمهورية وخارجها علنا وبصفة صريحة الاشادة والتمجيد بأي وسيلة كانت بجريمة إرهابية أو بمرتكبيها ،او تنظيم أو وفاق له علاقة بالجرائم الارهايية أو بأعضائه أو بنشاطه أو بأرائه وأفكاره المرتبطة بهذه الجرائم الإرهابية.

هذا وتمت احالة المتهم طبقا للقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب...


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 251193



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الخميس 11 أوت 2022 | 13 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:53 19:18 16:11 12:31 05:33 03:56
Babnet
33°
Babnet33°Babnet% 49:الرطــوبة
تونــسBabnet26°
3.6 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
33°-2633°-2538°-2634°-2841°-27
  • Avoirs en devises
    23862,1

  • (10 aout)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,21508 DT        1$ =3,15688 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 aout)   1235,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   