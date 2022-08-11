العلوي : أكثر مرأة ربي مبقي عليها الستر مايسائلها حد لا برلمان ولا صحافة ولا معارضة


Publié le Jeudi 11 Août 2022 - 10:45قراءة: 1 د, 15 ث
      
وجه النائب السابق عبد اللطيف العلوي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك انتقادات لرئيسة الحكومة نجلاء بودن.
وقال العلوي " أكثر مرأة ربي مبقي عليها الستر مايسائلها حد لا برلمان ولا صحافة ولا معارضة".


وكتب العلوي في صفحته الرسمية على الفيسبوك التدوينة التالية:


" أكثر مرا في الدّنيا ربّي مبقّي عليها السّتر هي "مادام بودن!"
لا صحافة تسأل، لا برلمان يحاسب، لا معارضة تعارض فيها، لا موالاة توالي فيها، لا نقابات تقلّق فيها، لا من طالب منها برنامج، لا قلّنا آش طيّبت اليوم، لا آش باش تطيّب غدوة، لا اعطينا برنامج المائة يوم، لا الخمسالاف يوم، لا من داري عليها تخدم ولاّ في كونجي، متهنّية ولاّ غضبانة، لا منين تصرف لا قدّاش تصرف، لا يجوها ضيوف لا تتضيّف عند حد، لا من طالب منها خدمة لا شهريّة لا مصروف لا عشاء لا دواء، لا من يكرهها لا هي تكره حد، لا تحبّ حدّ، لا تجبد حد لا يجبدها حد، لا تذمّ حدّ لا تشكر حدّ، لا تهزّ كلام لا تجيب كلام لا عندها التّقلقيل لا الخُلطة الزّايده، لا هام باش يغتالوني! لا يحبّوا يقتلوني!
..


نشوفوها مالجّمعااااا للجّمعاااا قاعدة محترمة، تسمع ويديّاتها فوق بعضهم، الحشمه والطّاعه والعينين لوطى والصّوت ما يعلاش! تنعم براسها وتقول ما شاء اللّه ما شاء اللّه!
ديجا النّاس الكلّ تقول "مادام بودن"، لا من يقول رئيسة الحكومه! تالّمون هي بالتّواضع متاعها منسّيتنا في الحكاية هذيكا!
النّاس الكلّ تقول: محلاها "مادام بودن!" محلى ضحكتها ولبستها "مادام بودن!" بنت عايله "مادام بودن!" ويا ربّي يهنّينا ويبقّي علينا السّتر ويبعّد علينا العينين والوذنين، كيما "مادام بودن!"."


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