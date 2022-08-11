بسبب الإصابة.. أنس جابر تنسحب من بطولة تورنتو الكندية

إنسحبت لاعبة التنس التونسية أنس جابر من مواجهة الدور (16) لبطولة تورنتو الكندية ضد اللاعبة الصينية زهينغ المصنفة (51) عالميا بسبب الإصابة، بينما كانت النتيجة تشير إلى تأخر أنس بمجموعة دون رد بواقع (6-1).



