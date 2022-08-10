تداولت عديد وسائل الإعلام وصفحات التواصل الإجتماعي أخبارا تفيد بأن الحارس السابق للنادي الصفاقسي علي شلبي قد وقع لنادي بولونيا الإيطالي بناء على صورة نشرها هذا الحارس على حسابه بموقع فيسبوك، لكن مصادر شمس آف آم أكدت أن كل ما في الأمر أن شلبي تعاقد مع وكيل أعمال سيتكفل شخصيا بتحديد وجهته المقبلة وذلك في انتظار إتمام وثائق إقامته في إيطاليا بعد مغادرته التراب التونسي عبر الهجرة غير الشرعية الأسبوع الماضي.
ما حقيقة إنتقال حارس النادي الصفاقسي علي شلبي إلى بولونيا الإيطالي؟
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