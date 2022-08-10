إمام جامع السلام بنابل: وزير الشؤون الدينية طلب مني تجنّب تلاوة آيات من القرآن تضمنت عبارة ” انقلاب”


Publié le Mercredi 10 Août 2022 - 14:13قراءة: 0 د, 42 ث
      
أكد الثلاثاء 10 أوت امام خمس جامع السلام بنابل، محمد زين الدين ان معتمدية نابل فرضت عليه عطلة وجوبية ب 10 أيام مشيرا الي انه لم يتم اعفاءه الي حد الٱن.


واوضح محمد زين الدين ان قرار منحه عطلة وجوبية جاء بعد استقبال وزير الشؤون الدينية في جامع السلام نهاية الاسبوع الماضي خلال صلاة المغرب.

وقال امام جامع السلام بانه وخلال الصلاة قام بتلاوة بعض الايات من بينها الاية 144 من سورة ال عمران والتي يبدو انها سبب العطلة الوجوبية مشيرا الي ان الوزير مازحه بعد الصلاة وطلب منه عدم الاعتماد على هذه الايات.



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الاية 144 من سورة ٱل عمران "وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِين".


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 251153

Fathi  (Austria)  |Mercredi 10 Août 2022 à 15h 20m |           
UN JOURNALISTE BOUCHE .....OUVERTE....ET N 'A PAS OSER DIRE LA VERITE....IL ATTEND DES EXPLICATIONS DES PSEUDO RESPONSABLES QUI SE COMPORTENT COMME DES AUTRUCHES.....LE PAYS DU CORSAIRE EST AU BOUT DE DISSOLUTION....ET IL FAUT S'ATTENDRE AU PIRE......MEME LES LIEUX DE CULTES SONT CONTROLES ....ET LE CORSAIRE PARLE DE DEMOCRATIE ET DE LIBERTE........QUI PEUT LE CROIRE......SURTOUT QUE LA REALITE MONTRE QUE NOUS SOMMES AU BORD DU
NAUFFRAGE.....................



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