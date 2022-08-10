إمام جامع السلام بنابل: وزير الشؤون الدينية طلب مني تجنّب تلاوة آيات من القرآن تضمنت عبارة ” انقلاب”

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أكد الثلاثاء 10 أوت امام خمس جامع السلام بنابل، محمد زين الدين ان معتمدية نابل فرضت عليه عطلة وجوبية ب 10 أيام مشيرا الي انه لم يتم اعفاءه الي حد الٱن.واوضح محمد زين الدين ان قرار منحه عطلة وجوبية جاء بعد استقبال وزير الشؤون الدينية في جامع السلام نهاية الاسبوع الماضي خلال صلاة المغرب.وقال امام جامع السلام بانه وخلال الصلاة قام بتلاوة بعض الايات من بينها الاية 144 من سورة ال عمران والتي يبدو انها سبب العطلة الوجوبية مشيرا الي ان الوزير مازحه بعد الصلاة وطلب منه عدم الاعتماد على هذه الايات.الاية 144 من سورة ٱل عمران "وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِين".