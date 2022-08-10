سامية عبو: ممارسات سعيّد أتعس من النهضة وأطالبه بالاستقالة

الفاسد في المرحلة السابقة يتزعّم حملات سعيّد.. ولن أترشح للانتخابات في ظل هذا الدستور

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اعتبرت القيادية في حزب التيار الديمقراطي، سامية عبو، اليوم الأربعاء 10 أوةت 2022، أن ممارسات رئيس الجمهورية قيس سعيّد أتعس من ممارسات حركة النهضة زمن توليها مقاليد الحكم.وخلال استضافتها في اذاعة شمس، طالبت سامية عبو رئيس الجمهورية بالاستقالة وقالت إنه "فاقد للشرعية والمشروعية ولم يحترم حتى الدستور الذي وضعه".كما اتهمت عبو رئيس الدولة بتصفية حسابالته والقيا بتعيينات حسب الولاءات لأشخاص لا يتمتعون بالكفاءة إضافة إلى استحواذه على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية حسب قولها.وقالت سامية عبو إنها لن تترشح للانتخابات التشريعية المقبلة في ظل الدستور الجديد.وشددت على أنها لا تعترف بالدستور الجديد مصرحة "لن أترشّح للانتخبات الشريعية المقبلة في ظل هذا الدستور المجعول على المقاس والذي "أبّد حكم رئيس الجمهورية إلى الأبد".وبخصوص مشاركة التيار الديمقراطي في الانتخابات المقبلة، بينت عبو "أنه بما أن الحزب لا يعترف بالدستور الجديد فالمنطق يقول إنه لن يشارك لكن الحزب لم يتخذ بعد أي قرار".ومن جهة أخرى، أفادت سامية عبو بأن "الفاسد في المرحلة السابقة يتزعّم حملات رئيس الجمهورية قيس سعيّد وهو معه في الشعب يريد" وفق تعبيرها.ورفضت عبو الكشف عن اسم الشخص الذي وصفته بـ"الفاسد".