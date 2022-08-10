القاضي عفيف الجعيدي: وزيرة العدل أساءت إدارة المرحلة.. وهذا يوم نصر للقضاء

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اعتبر القاضي عفيف الجعيدي، اليوم الأربعاء 10 أوت 2022، أن قرار المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ قرارت إعفاء عدد من القضاة هو "يوم نصر للقضاء ".وخلال مداخلة هاتفية مع اذاعة شمس، أضاف القاضي عفيف الجعيدي، أن قرار المحكمة الإدارية "انتصر لصوت الحقّ ولكل من دافع على القضيّة العادلة".وتابع بأن هذا القرار يؤكد بأن قرارت الإعفاء في أغلبها ارتجالية وتتوجّه للتصدّي لروح قضائية مُستقلّة.كما أشار القاضي إلى أن وزيرة العدل ليلى جفال أساءت إدارة المرحلة وتسرّعت عندما استكملت كافة الإجراءات المتعلقة بصرف منحة الإعفاء للقضاة المعنيين وتمكينهم منها.هذا وشدد القاضي عفيف الجعيدي على ضرورة تحميل المسؤوليات وقال إنه "يُنزّه أن يكون رئيس الجمهورية قد اطلع عن كل الملفّات سابقا".وكان الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، قد أكد أن المحكمة وبعد استكمال جميع إجراءات التحقيق قررت قبول إيقاف تنفيذ قرارات إعفاء عدة قضاة.