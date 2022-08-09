عبد الله العبيدي: الدبلوماسية التونسية في مهب الريح و السياسة الخارجية مائعة!…

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و أضاف عبد الله العبيدي,أن فرنسا شعرت بأنها يجب أن توظف تونس للنفاذ إلى افريقيا نظرا لموقعها الإستراتيجي و ذلك بعد أن فقدت البعض من تموقعها في افريقيا.و أكد العبيدي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد معزول منذ سنتين مضيفا قوله "جماعة الG7 قرروا "عزل" رئيس الجمهورية بمعنى قرروا انهم مايعملوا شيء لتونس ينجم يدعملو مكانتو صلب المجتمع " وفق قوله.و تابع العبيدي قوله هناك 7 نقاط قرروا اعتمادها لعزل تونس عن محيطها .."حتى الرقمنة قرروا عدم مساعدة تونس فيها خشية استخدامها في تدعيم النظام الديكتاتوري لقيس سعيد ,كما أصبحوا يعتمدون على الإتحاد العام التونسي للشغل كركيزة في السياسة التونسية على حد قوله.و أكد العبيدي أن انعقاد قمة الفرنكوفونية في تونس مازال في أخذ و رد وحتى و إن انقعدت القمة فقد قرروا فيما بينهم أن ينعقد اجتماع كبارهم في احدى عواصمهم و أنهم لن يرسلوا إلى تونس إلا ممثلين عنهم وفق قوله.