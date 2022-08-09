بعد الجدل الذي اثارته تصريحات شكري حمادة حول حفظ الذوق العام، وزارة الداخلية تؤكد ان الموقف الرسمي للوزارة يصدر عن الهياكل التابعة لها دون سواها ‎‎

أصدرت الثلاثاء 9 اوت، وزارة الداخلية بيانا جديدا حول الجدل الذي رافق العرض المسرحي للفنان لطفي العبدلي بصفاقس وما تبعته من تصريحات للناطق الرسمي لنقابة قوات الأمن الداخلي شكري حمادة.
وشددت الوزارة على ان قوّات الأمن الدّاخلي تقوم بمهامها تحت الإشراف المباشر لوزير الدّاخليّة، وعبر القيادات الرّسميّة لمختلف أسلاك قوّات الأمن الدّاخلي وتلتزم بالانضباط وتطبيق القانون وتعليمات القيادة دون سواها في الغرض.
واكدت الوزارة التزامها بواجبها المقدّس في حماية الوطن وخدمة المواطنين بكل تفانٍ دون قيد أو شرط مذكرة أن الموقف الرّسمي للوزارة يصدُر عن هياكلها الرّسميّة التابعة لها دُون سواها.
وياتي بيان وزارة الداخلية على اثر الجدل الذي رافق تصريحات شكرى حمادة الذي قال ان قوات الامن تقوم بحفظ النظام العام وتقوم ايضا بحفظ الذوق العام معلنا انه لن يتم من هنا فصاعدا تأمين اي عمل فني يتضمن مسا من الذوق العام حسب تصريحه.
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يشار إلى أن العمل المسرحي "في سن الخمسين أقولها كما أعنيها" شهد احتجاج وانسحاب من قبل بعض الأمنيين الذين حاولوا إيقاف العرض في عديد المناسبات، بسبب ما تضمنه النص في تقدير البعض من عبارات "غير أخلاقية وإيحاءات جنسية".
وشددت الوزارة على ان قوّات الأمن الدّاخلي تقوم بمهامها تحت الإشراف المباشر لوزير الدّاخليّة، وعبر القيادات الرّسميّة لمختلف أسلاك قوّات الأمن الدّاخلي وتلتزم بالانضباط وتطبيق القانون وتعليمات القيادة دون سواها في الغرض.
واكدت الوزارة التزامها بواجبها المقدّس في حماية الوطن وخدمة المواطنين بكل تفانٍ دون قيد أو شرط مذكرة أن الموقف الرّسمي للوزارة يصدُر عن هياكلها الرّسميّة التابعة لها دُون سواها.
وياتي بيان وزارة الداخلية على اثر الجدل الذي رافق تصريحات شكرى حمادة الذي قال ان قوات الامن تقوم بحفظ النظام العام وتقوم ايضا بحفظ الذوق العام معلنا انه لن يتم من هنا فصاعدا تأمين اي عمل فني يتضمن مسا من الذوق العام حسب تصريحه.
يشار إلى أن العمل المسرحي "في سن الخمسين أقولها كما أعنيها" شهد احتجاج وانسحاب من قبل بعض الأمنيين الذين حاولوا إيقاف العرض في عديد المناسبات، بسبب ما تضمنه النص في تقدير البعض من عبارات "غير أخلاقية وإيحاءات جنسية".
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