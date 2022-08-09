مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية بإيمانيوال ماكرون


Publié le Mardi 09 Août 2022 - 12:15قراءة: 0 د, 23 ث
      
جرت، صباح اليوم الثلاثاء 9 أوت 2022، مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد بالرئيس إيمانيوال ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، تمّ خلالها التطرّق إلى عدد من المحاور وفي مقدّمتها العلاقات التونسية الفرنسية والتعاون بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي في ظل الظروف التي يعيشها العالم اليوم.


كما تناول الرئيسان، خلال هذه المكالمة، عددا من القضايا الدولية وسبل مواجهة الصعوبات والأوضاع المستجدة التي لا يمكن تجاوزها إلا في ظل مقاربات جديدة تقي الإنسانية جمعاء من المخاطر التي تحفّ بها.

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