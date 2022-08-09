الزرقوني : الدولة مايلزمهاش تصرف على الفن الهابط

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أكّد حسن الزرقوني مدير عام مؤسسة سبر الآراء "سيغما كونساي" ضيف صباح الورد اليوم الثلاثاء على اذاعة الجوهرة أن شريحة كبيرة من الشعب التونسي يرى أنه مظلوم من قبل الدولة.و أضاف الزرقوني قوله,"التونسي يحب بلادو وما يحبش الدولة " مؤكدا أن العزوف عن المشاركة في الانتخابات كان موجودا منذ سنة 2011.و أشار حسن الزرقوني, إلى أن الهشاشة الهيكلية للاقتصاد التونسي وهشاشة منظومة التربية و التعليم خلقت وضعا و أزمة ثقافية وأزمة هوية أيضا..و اعتبر حسن الزرقوني أن الهشاشة الإقتصادية و الاجتماعية و الثقافية اذا اجتمعت بمواقع التواصل الإجتماعي و منحت حق التصرف في الفايسبوك فإنها لن تعطي إلا بغضا وكراهية و عنفا حسب تعبيره,وقال الزرقوني إن الدولة لا يجب أن تصرف على الفن الهابط وعلى الفن الذي لا يرتقي بفكر المتلقي مؤكدا أن الفنانين ايضا لديهم مسؤولية كبيرة و هي الإرتقاء بالفن و الارتقاء بالذوق العام.