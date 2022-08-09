الزرقوني : الدولة مايلزمهاش تصرف على الفن الهابط


Publié le Mardi 09 Août 2022 - 11:27قراءة: 0 د, 50 ث
      
أكّد حسن الزرقوني مدير عام مؤسسة سبر الآراء "سيغما كونساي" ضيف صباح الورد اليوم الثلاثاء على اذاعة الجوهرة أن شريحة كبيرة من الشعب التونسي يرى أنه مظلوم من قبل الدولة.


و أضاف الزرقوني قوله,"التونسي يحب بلادو وما يحبش الدولة " مؤكدا أن العزوف عن المشاركة في الانتخابات كان موجودا منذ سنة 2011.
و أشار حسن الزرقوني, إلى أن الهشاشة الهيكلية للاقتصاد التونسي وهشاشة منظومة التربية و التعليم خلقت وضعا و أزمة ثقافية وأزمة هوية أيضا..



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و اعتبر حسن الزرقوني أن الهشاشة الإقتصادية و الاجتماعية و الثقافية اذا اجتمعت بمواقع التواصل الإجتماعي و منحت حق التصرف في الفايسبوك فإنها لن تعطي إلا بغضا وكراهية و عنفا حسب تعبيره,
وقال الزرقوني إن الدولة لا يجب أن تصرف على الفن الهابط وعلى الفن الذي لا يرتقي بفكر المتلقي مؤكدا أن الفنانين ايضا لديهم مسؤولية كبيرة و هي الإرتقاء بالفن و الارتقاء بالذوق العام.



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