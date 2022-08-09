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وفاة لاعبة كرة اليد ابتهال سلطانة في حادث مرور
Publié le Mardi 09 Août 2022 - 11:08
قراءة: 0 د, 8 ث
توفيت لاعبة الجمعية النسائية بالمهدية لكرة اليد ابتهال سلطانة على اثر حادث مرور.
وقد نعت الجامعة التونسية لكرة اليد الاعبة في تدوينة عبر صفحتها الرسمية.
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