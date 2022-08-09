مغنى الراب "دي جي كوستا" يعلن الغاء حفله في الهوارية بسبب رفض الأمن تأمينه ومعتمد الهوارية يكذّب ‎‎


Publié le Mardi 09 Août 2022 - 11:01قراءة: 0 د, 30 ث
      
قال الاثنين 8 اوت مغنى الراب dj costa انه تم الغاء حفله الذي كان مبرمجا خلال نهاية الأسبوع الجاري في الهوارية بسبب رفض الامن تأمين الحفل مضيفا بأن السلطات الامنية قدّرت انه أنه خطر على الامن وفق تعبيره.


من جانبها اصدرت معتمدية الهوارية بيانا كذبت من خلاله ما وصفتها ادعاءات dj costa مشيرة الي ان لجنة التظاهرات اجتمعت وطلبت من المنظمين إعداد مكان مهيأ لإقامة الحفل نظرا لما يمثله المكان المقترح من خطر على حياة المواطنين حسب بيان المعتمدية.
وأضافت المعتمدية أن المكان المقترح هو على ملك خاص و لم يقم المشرفين على التنظيم بتقديم ما يفيد موافقة المالك.




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