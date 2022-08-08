لم يرق للبعض ما انجزه التحالف من اجل النادي الافريقي في ظرف وجيز اذ بعد انعقاد جلسته العامة التقييمية الاولي في ظروف ممتازة تنظيميا ومضمونياً فضلا عن شفافية تقاريره المالية والأدبية حتى انتصب بعضهم يروج الاشاعات بالادعاء ان التحالف باشعاعه هذا صار بامكانه ان ينتصب مكان هيئة مديرة مازالت تبحث عن نفسها وهو كلام فنده بشدة عضو التحالف لطفي القلمامي الذي كان رده حاسما و صريحا مفندا هذه المزاعم مشيدا بالعلاقة بين الهيئتين وذلك من خلال استضافته في برنامج رياضي على راديو ماد .
النادي الافريقي : هل هناك ازمة بين الهيئة و التحالف ؟
En continu...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الثلاثاء 09 أوت 2022 | 11 محرم 1444
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:56
|19:20
|16:12
|12:32
|05:31
|03:53
|
33°
|34°
|% 49
|:الرطــوبة
|تونــس
|26°
5.66 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|34°-26
|33°-25
|32°-26
|33°-26
|37°-26
- Avoirs en devises
23750,5
(8 aout)
- Jours d'importation
116
- 1 € = 3,21377 DT 1$ =3,14497 DT
- Solde Compte du Trésor (8 aout) 1237,7 MDT
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
(433 306) العريس الهارب ليلة زفافه يكشف...
( 98 124) حادثة العنف بمطار تونس قرطاج ....
( 46 583) نتائج اللاستفتاء في الجهات
( 45 295) الإعلان عن إطلاق أول هوية رقمية وط
( 38 209) الابقاء على الغنوشي في حالة سراح ب
( 30 434) إيقاف الفنان الاستعراضي معز دنيز
( 28 891) صورة "مسيئة للعرب".. تقرير في صحيف
( 27 366) السجن لمدير ديوان رئاسي سابق ..
( 26 546) قضية نماء تونس... دائرة الاتهام تص
( 26 417) كل عام وانتم بخير بمناسبة العام ال
( 25 538) لمين النهدي يقرر الغاء كل عروضه
( 24 337) عرض الامني وعون السجون وشاب اخر ف
( 22 916) بعد استغاثته الأخيرة.. تفاصيل احتج
( 19 702) حي النصر :تعرض رئيس فرقة للعض خلال
( 19 580) محمد علي النهدي: أطراف سياسية استه
( 19 075) الافراج عن اللاعب الدولي صالح الم
( 18 663) السعودية.. مساجد في الرياض تصدح "ص
( 17 954) منظمة Alerte: وزارة التجارة تغال
( 17 881) بطاقتي إيداع بالسجن في حق ضابطين ب
( 17 433) وزير الفلاحة يفند ما صرح به المقرر
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ Madrid
095538am
jeu. 30 juin
06:47am15:0109:48pm
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 251077