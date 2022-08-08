النادي الافريقي : هل هناك ازمة بين الهيئة و التحالف ؟

لم يرق للبعض ما انجزه التحالف من اجل النادي الافريقي في ظرف وجيز اذ بعد انعقاد جلسته العامة التقييمية الاولي في ظروف ممتازة تنظيميا ومضمونياً فضلا عن شفافية تقاريره المالية والأدبية حتى انتصب بعضهم يروج الاشاعات بالادعاء ان التحالف باشعاعه هذا صار بامكانه ان ينتصب مكان هيئة مديرة مازالت تبحث عن نفسها وهو كلام فنده بشدة عضو التحالف لطفي القلمامي الذي كان رده حاسما و صريحا مفندا هذه المزاعم مشيدا بالعلاقة بين الهيئتين وذلك من خلال استضافته في برنامج رياضي على راديو ماد .



