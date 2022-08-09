تورط في القتل : القبض على مروع مستعملي الطريق السريعة


Publié le Mardi 09 Août 2022 - 08:45قراءة: 0 د, 22 ث
      
أطاح أعوان مركز الأمن الوطني بالكبارية امس بمجرم خطير نفذ عدة براكاجات لمستعملي الطريق السريعة القريبة من منطقة الكبارية .
وكشفت محاضر البحث أنه تورط في عدة براكاجات وانه من بين ضحاياه موظفة هددها بذبحها أمام أبنائها الاطفال وسلبها.


وقد تم حجز عدة هواتف جوالة مسروقة كان يخفيها في منزله وكشفت الأبحاث معه انه تورط في قتل شاب.


باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 إذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في شأنه.

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